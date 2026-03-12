Xbox Store: Diese neuen Spiele sind heute verfügbar

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

12 Kommentare Added

  1. Robilein 1227530 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.03.2026 - 09:02 Uhr

    Habe mir Hidden Cats in Spooky Village geholt und man macht das Spiel. Ich finde sogar, der beste Teil der Reihe bisher. Die Karten sind echt witzig gemacht. Gefällt mir sehr gut👍

    1
    • EdgarAllanFloh 116460 XP Scorpio King Rang 3 | 12.03.2026 - 09:24 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Bisher wusste ich gar nicht, dass es dieses Genre gibt. Auf jeden Fall hat es mich angefixt, auch wenn ich kein Katzenmensch bin. Das Spiel werde ich auch mal ausprobieren.

      0
      • Robilein 1227530 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.03.2026 - 09:42 Uhr
        Antwort auf EdgarAllanFloh

        Habe bisher alle Teile der Reihe gespielt. Gibt andere coole Spiele dieser Art, aber Hidden Cats sind bisher meine Favoriten. Sind schön cozy, machen immer Spaß und das suchen ist motivierend, erst recht weil ein paar Katzen echt gut versteckt sind. Für kleines Geld bekommt man hier viel Spielspaß, kann ich voll empfehlen🙂

        0
        • EdgarAllanFloh 116460 XP Scorpio King Rang 3 | 12.03.2026 - 10:02 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Ich hab mir jetzt erstmal wegen dem Preis das Pariser Spiel gekauft und die Hauptkarte beendet. Es ist auf jeden Fall top. Denke, da werde ich jetzt von hinten aufgerollt die Teile spielen.

          0
    • Rotten 105825 XP Hardcore User | 12.03.2026 - 09:32 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Hab et och gestern geholt 😅 werd et wieder mit meiner Frau spielen ✌🏻 sind schon gespannt 😅

      1
      • Robilein 1227530 XP Xboxdynasty Legend Platin | 12.03.2026 - 09:43 Uhr
        Antwort auf Rotten

        Ich find’s Klasse. Allein auf der Hauptmap sind paar lustige Sachen drin🤣

        Wünsche euch viel Spaß damit✌️

        0
  2. Hey Iceman 875125 XP Xboxdynasty All Star Platin | 12.03.2026 - 09:19 Uhr

    Toxic Commando kommt auf die Wunschliste aber bin eigentlich gesättigt von Zombies.

    0
  3. Katanameister 353620 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.03.2026 - 09:20 Uhr

    Greedfall und Toxic Commando sind ganz interessant, Fatal Frame braucht sicher noch einige Performance Patches.

    0
  5. Rotten 105825 XP Hardcore User | 12.03.2026 - 09:32 Uhr

    Heute is nichts für mich dabei ✌🏻 danke für die Übersicht

    0

