Xbox Store: Diese neuen Spiele sind heute verfügbar

10 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht
Image: Apartment No 129

Neue Xbox‑Spiele verfügbar: Alle aktuellen Neuveröffentlichungen im Überblick!

In der neuen Woche erscheinen wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr nicht den Überblick verliert, präsentieren wir euch alle Neuveröffentlichungen in einer Liste.

Mit einem Klick auf den „Microsoft Store“-Button, gelangt ihr direkt zum Xbox Store, um euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Gleiches gilt für den Amazon-Button. Mit einem Klick auf „Zum Spiel“ gelangt ihr zur Übersichtsseite zum jeweiligen Spiel und könnt euch, wenn vorhanden, mit weiteren News zum Titel eindecken.

Bitte beachtet, dass wir zwar die unzähligen Indie-Spiele in unserer Datenbank samt Release-Termin bei uns aufnehmen, wir aber nicht zu jedem Spiel News, Screenshots und mehr anbieten können.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Was euch in der neuen Woche erwartet, erfahrt ihr in dieser Xbox Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

ROG Xbox Ally X jetzt bestellen

Battlefield 6

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Rotten 94765 XP Posting Machine Level 2 | 16.01.2026 - 09:07 Uhr

    Sind ein paar platformer für die Liste dabei 😅✌🏻 danke für die Info

    0
  3. JohnWick 80045 XP Untouchable Star 1 | 16.01.2026 - 09:09 Uhr

    Nichts für mich dabei .
    Aber das Jahr fängt ja auch erst am^^
    Nächste Woche geht’s für mich erstmal los mit FF7 Renake , dann steht auch schon RE9 fast an.
    Das Gaming Jahr 2026 legt schon mal gut los 👍🤟

    0
  6. Ralle89 66440 XP Romper Domper Stomper | 16.01.2026 - 09:31 Uhr

    Danke für die Info aber auf den ersten Blick ist heute nichts dabei.

    0
  7. Jabinger 65855 XP Romper Domper Stomper | 16.01.2026 - 10:09 Uhr

    Wieder ein Zumba Spiel. Das war für mich die größte Enttäuschung, hatte gehofft das es ähnlich wie Zuma ist, kommt aber nicht annährend an Zuma heran.

    0
  8. RappScallion 19800 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.01.2026 - 10:25 Uhr

    Dreamscapes sieht aus wie eins der Artifex Mundi Games. Kommt mal auf die Wishlist.

    0

Hinterlasse eine Antwort