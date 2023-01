Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW01/2023

Autor:, in / Xbox Store

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S euch den Start in das neue Jahr versüßen möchten, erfahrt ihr nun in unserer doch recht überschaubaren Übersicht.

Natural Instincts (Optimiert für Xbox One X) – 05. Januar 2023

Natural Instincts im Microsoft Store kaufen.

One Step After Fall – 05. Januar 2023

One Step After Fall im Microsoft Store kaufen.

We Are The Caretakers (Optimiert für Xbox Series X|S) – 06. Januar 2023

We Are The Caretakers für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 19,99 Euro)