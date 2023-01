Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW03/2023

Autor:, in / Xbox Store

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Re:Call (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 17. Januar 2023

Re:Call im Microsoft Store kaufen.

Wings of Bluestar (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 18. Januar 2023

Wings of Bluestar im Microsoft Store kaufen.

Graze Counter GM (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. Januar 2023

Graze Counter GM für reduzierte 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 14,99 Euro)

Persona 3 Portable (Xbox Game Pass / Smart Delivery) – 19. Januar 2023

Persona 3 Portable im Microsoft Store vorbestellen:

Persona 4 Golden (Xbox Game Pass / Smart Delivery) – 19. Januar 2023

Persona 4 Golden im Microsoft Store vorbestellen:

A Space for the Unbound – 19. Januar 2023

A Space for the Unbound für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Tortuga – A Pirate’s Tale (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 19. Januar 2023

Tortuga – A Pirate’s Tale für reduzierte 26,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 29,99 Euro)

Monster Hunter Rise (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 20. Januar 2023

Monster Hunter Rise im Microsoft Store vorbestellen:

Omega Bot – 20. Januar 2023

Omega Bot für 12,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Trenches – 20. Januar 2023