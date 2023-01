Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW04/2023

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Forspoken – 24. Januar 2023

Forspoken für 79,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Clunky Hero – 25. Januar 2023

Clunky Hero für reduzierte 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 14,99 Euro)

The Dark Side of the Moon: An Interactive FMV Thriller – 25. Januar 2023

The Dark Side of the Moon: An Interactive FMV Thriller für 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Kingdom Rush – 25. Januar 2023

Kingdom Rush für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Shoulders of Giants (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. Januar 2023

Shoulders of Giants für reduzierte 15,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 19,99 Euro)

Sissa’s Path (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. Januar 2023

Sissa’s Path im Microsoft Store kaufen.

The Table Game Deluxe Pack – 25. Januar 2023

The Table Game Deluxe Pack für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Transiruby (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. Januar 2023

Transiruby für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Cat Slide Tiles – 25. Januar 2023

Cat Slide Tiles im Microsoft Store kaufen.

Startup Company Console Edition (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 26. Januar 2023

Startup Company Console Edition für reduzierte 12,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 11,69 Euro)

Dance of Death: Du Lac and Fey – 27. Januar 2023

Dance of Death: Du Lac and Fey im Microsoft Store kaufen.

Dead Space (Optimiert für Xbox Series X|S) – 27. Januar 2023

Dead Space für 79,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.