Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW06/2023

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Welche neuen Beschäftigungsmöglichkeiten euch dieses Mal erwarten, erfahrt ihr wie gewohnt in unserer wöchentlichen Übersicht.

Prison Tycoon: Under New Management – 08. Februar 2023

Prison Tycoon: Under New Management für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Prizma Puzzle Prime (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. Februar 2023

Prizma Puzzle Prime im Microsoft Store kaufen.

Alice in Wonderland – A Jigsaw Puzzle Tale – 09. Februar 2023

Alice in Wonderland – A Jigsaw Puzzle Tale im Microsoft Store kaufen.

Hyper Shapes (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 09. Februar 2023

Hyper Shapes für reduzierte 4,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 4,99 Euro)

Bumblebee – Little Bee Adventure – 10. Februar 2023

Bumblebee – Little Bee Adventure für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Experiment: Escape Room (Xbox Play Anywhere) – 10. Februar 2023

The Experiment: Escape Room im Microsoft Store kaufen.

Hogwarts Legacy (Optimiert für Xbox Series X|S) – 10. Februar 2023

Hogwarts Legacy im Microsoft Store vorbestellen:

Looking for Aliens – 10. Februar 2023

Looking for Aliens für 6,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Repentant (Xbox Play Anywhere) – 10. Februar 2023

Repentant für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Touchdown Pinball (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere) – 10. Februar 2023

Touchdown Pinball für 2,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.