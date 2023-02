Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW07/2023

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche ist im Microsoft Store wieder die Hölle los und über 15 neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S erblicken das virtuelle Licht der Welt. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Ten Dates (Xbox Play Anywhere) – 14. Februar 2023

Ten Dates für reduzierte 14,39 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 15,99 Euro)

Wanted: Dead (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 14. Februar 2023

Wanted: Dead für 59,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Cities: Skylines – Remastered (Xbox Game Pass) – 15. Februar 2023

Cities: Skylines – Remastered im Microsoft Store kaufen.

Geometric Sniper – Blood in Paris – 15. Februar 2023

Geometric Sniper – Blood in Paris im Microsoft Store kaufen.

Launcher Heroes (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere) – 15. Februar 2023

Launcher Heroes im Microsoft Store kaufen.

Pocket Witch (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 15. Februar 2023

Pocket Witch im Microsoft Store kaufen.

W.A.R.P. – 15. Februar 2023

W.A.R.P. für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Gigantosaurus: Dino Kart (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 16. Februar 2023

Gigantosaurus: Dino Kart für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Pinball FX (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 16. Februar 2023

Pinball FX im Microsoft Store kaufen.

Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Xbox Game Pass) – 16. Februar 2023

CometStriker DX (Xbox Play Anywhere) – 17. Februar 2023

CometStriker DX für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

CyberHeroes Arena DX (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 17. Februar 2023

CyberHeroes Arena DX im Microsoft Store kaufen.

Dark Burial: Enhanced Edition (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 17. Februar 2023

Dark Burial: Enhanced Edition im Microsoft Store kaufen.

Rise of the Fox Hero (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 17. Februar 2023

Rise of the Fox Hero für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 4,99 Euro)

Road Stones – 17. Februar 2023

Road Stones für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Rooftop Renegade – 17. Februar 2023

Rooftop Renegade im Microsoft Store kaufen.

Tales of Symphonia Remastered – 17. Februar 2023

Tales of Symphonia Remastered im Microsoft Store kaufen.

Wild Hearts (Xbox Series X|S) – 17. Februar 2023

Wild Hearts im Microsoft Store vorbestellen: