Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW08/2023

In der neuen Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch dieses Mal erwartet, erfahrt ihr wie gewohnt in unserer wöchentlichen Übersicht.

Akka Arrh – 21. Februar 2023

Akka Arrh für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Atomic Heart (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 21. Februar 2023

Atomic Heart im Microsoft Store vorbestellen:

Like a Dragon: Ishin! (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 21. Februar 2023

Like a Dragon: Ishin! im Microsoft Store vorbestellen:

Remoteness (Optimiert für Xbox Series X|S) – 21. Februar 2023

Remoteness für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Arcadia Fallen (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere) – 22. Februar 2023

Arcadia Fallen im Microsoft Store kaufen.

Blood Bowl 3 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 23. Februar 2023

Blood Bowl 3 für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Catan – Konsolenedition (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 23. Februar 2023

Catan – Konsolenedition für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Midnight is Lost – 23. Februar 2023

Midnight is Lost im Microsoft Store kaufen.

Planet Cube: Edge (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 23. Februar 2023

Planet Cube: Edge im Microsoft Store kaufen.

SimAirport – 24. Februar 2023

SimAirport im Microsoft Store kaufen.