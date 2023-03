Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW10/2023

Autor:, in / Xbox Store

In der kommenden Woche finden wieder zahlreiche neue Spiele ihren Weg auf Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Guilty Gear Strive (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 07. März 2023

Guilty Gear Strive für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Romancelvania (Optimiert für Xbox Series X|S) – 06. März 2023

Romancelvania für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Sentry Paragon (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 07. März 2023

Sentry Paragon im Microsoft Store kaufen.

Caverns of Mars: Recharged – 08. März 2023

Caverns of Mars: Recharged für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Cions of Vega (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. März 2023

Cions of Vega im Microsoft Store kaufen.

KartRider: Drift – 08. März 2023

KartRider: Drift im Microsoft Store kaufen.

Monster Energy Supercross 6 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. März 2023

Monster Energy Supercross 6 für 69,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. März 2023

Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis im Microsoft Store vorbestellen:

Super Arcade Football – 08. März 2023

Super Arcade Football im Microsoft Store kaufen.

Super Arcade Racing – 08. März 2023

Super Arcade Racing im Microsoft Store kaufen.

Zapling Bygone (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. März 2023

Zapling Bygone für reduzierte 11,69 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 12,99 Euro)

Clash: Artifacts of Chaos (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 09. März 2023

Clash: Artifacts of Chaos für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Figment 2: Creed Valley (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 09. März 2023

Figment 2: Creed Valley im Microsoft Store kaufen.

Papetura – 09. März 2023

Papetura im Microsoft Store kaufen.

Space Tail: Every Journey Leads Home – 09. März 2023

Space Tail: Every Journey Leads Home im Microsoft Store kaufen.

Strategic Mind: Spectre of Communism – 09. März 2023

Strategic Mind: Spectre of Communism für reduzierte 26,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 29,99 Euro)

Transport Fever 2: Console Edition (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 09. März 2023

Transport Fever 2: Console Edition im Microsoft Store vorbestellen:

Titanium Hound – 09. März 2023

Titanium Hound für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Volley Pals – 09. März 2023

Volley Pals für 6,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Zombie Derby: Pixel Survival (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 09. März 2023

Zombie Derby: Pixel Survival im Microsoft Store kaufen.

EvilUP (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 10. März 2023

EvilUP im Microsoft Store kaufen.

Flashout 3 – 10. März 2023

Flashout 3 für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Mato Anomalies (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 10. März 2023

Mato Anomalies im Microsoft Store kaufen.