Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW11/2023

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

The Forest Cathedral (Optimiert für Xbox Series X|S) – 14. März 2023

Valheim (Game Preview / Xbox Game Pass) – 14. März 2023

Vernal Edge (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 14. März 2023

The Wreck (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 14. März 2023

Anno 1800 Console Edition (Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. März 2023

BigChick (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 15. März 2023

Kung Fury: Street Rage – Ultimate Edition – 15. März 2023

Tricky Thief (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 15. März 2023

Backbeat (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 16. März 2023

Defend the Rook – 16. März 2023

My Little Prince – A jigsaw puzzle tale – 16. März 2023

Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 16. März 2023

WWE 2K23 (Optimiert für Xbox Series X|S) – 16. März 2023

