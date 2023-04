Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW14/2023

Autor:, in / Xbox Store

In der neuen Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Welche Beschäftigungsmöglichkeiten euch dieses Mal erwarten, erfahrt ihr wie gewohnt in unserer wöchentlichen Übersicht.

Meet Your Maker (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 04. April 2023

Meet Your Maker für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Road 96: Mile Zero (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 04. April 2023

Road 96: Mile Zero im Microsoft Store kaufen.

Curse of the Sea Rats (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 06. April 2023

Curse of the Sea Rats im Microsoft Store kaufen.

Dashing Orange (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 06. April 2023

Dashing Orange für reduzierte 3,59 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 3,99 Euro)

Horror Tale 1: Kidnapper (Optimiert für Xbox One X) – 06. April 2023

Horror Tale 1: Kidnapper für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Library of Babel (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 06. April 2023

The Library of Babel für 18,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Bumballon (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 07 April 2023

Bumballon im Microsoft Store kaufen.

EA Sports PGA Tour (Xbox Series X|S) – 07 April 2023

EA Sports PGA Tour im Microsoft Store vorbestellen:

Joe Wander and the Enigmatic Adventure (Optimiert für Xbox Series X|S) – 07 April 2023

Joe Wander and the Enigmatic Adventure im Microsoft Store kaufen.