Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW16/2023

In der neuen Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch dieses Mal erwartet, erfahrt ihr wie gewohnt in unserer wöchentlichen Übersicht.

Ayre and the Crystal Comet (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 17. April 2023

Ayre and the Crystal Comet im Microsoft Store kaufen.

God of Rock (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 17. April 2023

God of Rock für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Disney Speedstorm (Early Access / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 18. April 2023

Disney Speedstorm im Microsoft Store vorbestellen:

Minecraft Legends (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 18. April 2023

Minecraft Legends im Microsoft Store vorbestellen:

The Mageseeker: A League of Legends Story (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 18. April 2023

The Mageseeker: A League of Legends Story im Microsoft Store vorbestellen:

Secret Agent: Cold War Espionage (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 18. April 2023

Secret Agent: Cold War Espionage für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly (Xbox Game Pass / Xbox Play Anywhere) – 19. April 2023

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly für reduzierte 13,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 14,99 Euro)

Cavity Busters (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 20. April 2023

Cavity Busters für reduzierte 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 12,49 Euro)

Panic Porcupine – 20. April 2023

Panic Porcupine im Microsoft Store kaufen.

Tin Hearts (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 20. April 2023

Tin Hearts im Microsoft Store kaufen.

Dead Island 2 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 21. April 2023

Dead Island 2 im Microsoft Store vorbestellen:

Homestead Arcana (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 21. April 2023

Homestead Arcana für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.