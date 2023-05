In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der kommenden Woche finden wieder viele neue Spiele ihren Weg auf Xbox One und Xbox Series X|S. Worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Trackmania (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 15. Mai 2023

Trackmania im Microsoft Store kaufen.

Kargast – 16. Mai 2023

Kargast im Microsoft Store kaufen.

Tin Hearts – 16. Mai 2023

Tin Hearts im Microsoft Store kaufen.

Warlander (Optimiert für Xbox Series X|S) – 16. Mai 2023

Warlander im Microsoft Store kaufen.

Ratyboy Adventures – 17. Mai 2023

Ratyboy Adventures im Microsoft Store kaufen.

Under the Warehouse – 17. Mai 2023

Under the Warehouse im Microsoft Store kaufen.

Verdict Guilty – 17. Mai 2023

Verdict Guilty für reduzierte 7,19 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 8,99 Euro)

World Championship Boxing Manager 2 – 17. Mai 2023

World Championship Boxing Manager 2 für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Chasm: The Rift – 18. Mai 2023

Chasm: The Rift im Microsoft Store kaufen.

Infini (Smart Delivery) – 18. Mai 2023

Infini für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Nightmare Reaper – 18. Mai 2023

Nightmare Reaper im Microsoft Store kaufen.

No One Lives Under the Lighthouse (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 18. Mai 2023

No One Lives Under the Lighthouse für 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Undergrave – 18. Mai 2023

Undergrave im Microsoft Store kaufen.

Cyber Citizen Shockman – 19. Mai 2023

Cyber Citizen Shockman im Microsoft Store kaufen.

Death, Soul & Robots – 19. Mai 2023

Death, Soul & Robots für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

LEGO 2K Drive (Optimiert für Xbox Series X|S) – 19. Mai 2023

LEGO 2K Drive im Microsoft Store vorbestellen: