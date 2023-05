In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Auch in der neuen Woche erscheinen wieder viele neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Convergence: A League of Legends Story – 23. Mai 2023

Convergence: A League of Legends Story für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Kingdom Rush Origins (Xbox Play Anywhere) – 23. Mai 2023

Kingdom Rush Origins für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Planet of Lana (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere) – 23. Mai 2023

Planet of Lana im Microsoft Store kaufen.

Star Trek: Resurgence (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 23. Mai 2023

Star Trek: Resurgence für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Warhammer 40,000: Boltgun (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 23. Mai 2023

Warhammer 40,000: Boltgun für reduzierte 19,79 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 21,99 Euro)

Wobbledogs – 23. Mai 2023

Wobbledogs im Microsoft Store kaufen.

Bat Boy – 23. Mai 2023

Bat Boy für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Danger Gazers (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 24. Mai 2023

Danger Gazers im Microsoft Store kaufen.

Dark Quest 3 (Optimiert für Xbox One X) – 24. Mai 2023

Dark Quest 3 im Microsoft Store kaufen.

Evil Wizard (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 24. Mai 2023

Evil Wizard für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 19,99 Euro)

Lost Artifacts: Frozen Queen – 24. Mai 2023

Lost Artifacts: Frozen Queen im Microsoft Store kaufen.

Railway Empire 2 (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 24. Mai 2023

Railway Empire 2 im Microsoft Store vorbestellen:

Torinto (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 24. Mai 2023

Torinto im Microsoft Store kaufen.

Home Sheep Home: Farmageddon Party Edition – 25. Mai 2023

Home Sheep Home: Farmageddon Party Edition für reduzierte 8,79 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 10,99 Euro)

Der Herr der Ringe: Gollum (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. Mai 2023

Der Herr der Ringe: Gollum im Microsoft Store vorbestellen:

Miracle Snack Shop (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. Mai 2023

Miracle Snack Shop für 17,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Pirates Pinball (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere) – 25. Mai 2023

Pirates Pinball für 2,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Chronicles of 2 Heroes: Amaterasu’s Wrath (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 26. Mai 2023

Chronicles of 2 Heroes: Amaterasu’s Wrath für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Dice Legacy Definitive Edition (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 26. Mai 2023

Dice Legacy Definitive Edition im Microsoft Store kaufen.

Drill Deal – Oil Tycoon – 26. Mai 2023

Drill Deal – Oil Tycoon im Microsoft Store kaufen.

Onigo Hunter (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 26. Mai 2023

Onigo Hunter für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Replikator (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 26. Mai 2023

Replikato im Microsoft Store kaufen.