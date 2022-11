Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW47/2022

Autor:, in / Xbox Store

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele euch in der anstehenden Woche auf Xbox One und Xbox Series X|S begrüßen, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Evil West (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 22. November 2022

Evil West für 59,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Saint Kotar (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 22. November 2022

Saint Kotar für 34,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Ship of Fools (Optimiert für Xbox Series X|S) – 22. November 2022

Ship of Fools im Microsoft Store kaufen.

Dead Station – 23. November 2022

Dead Station für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Finding the Soul Orb – 23. November 2022

Finding the Soul Orb im Microsoft Store kaufen.

Gungrave G.O.R.E (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 23. November 2022

Gungrave G.O.R.E für 49,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Jelly Brawl (Optimiert für Xbox One X) – 23. November 2022

Jelly Brawl für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

https://youtu.be/NJt6LNB8INo

Super Rebellion – 23. November 2022

Super Rebellion für reduzierte 4,79 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 5,99 Euro)

Primal Light – 24. November 2022

Primal Light im Microsoft Store kaufen.

Legendary Heroes – 24. November 2022

Legendary Heroes im Microsoft Store kaufen.

Animal Shelter Simulator – 25. November 2022

Animal Shelter Simulator im Microsoft Store kaufen.

Run Sausage Run! – 25. November 2022

Run Sausage Run! für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Robolifter (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. November 2022

Robolifter im Microsoft Store kaufen.