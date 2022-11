Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW48/2022

Autor:, in / Xbox Store

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Welche neuen Spiele euch in der anstehenden Woche auf Xbox One und Xbox Series X|S begrüßen, erfahrt ihr nun in unserer Übersicht.

Speedgunner Ultra – 29. November 2022

Speedgunner Ultra für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Soccer Story (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 29. November 2022

Soccer Story für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 19,99 Euro)

Megalan 11 (Xbox Series X|S) – 30. November 2022

Megalan 11 für reduzierte 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 9,99 Euro)

Warp Drive (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 01. Dezember 2022

Warp Drive für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Sword of the Vagrant – 01. Dezember 2022

Sword of the Vagrant für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

The Callisto Protocol (Optimiert für Xbox Series X|S) – 02. Dezember 2022

The Callisto Protocol im Microsoft Store vorbestellen:

Marvel’s Midnight Suns (Optimiert für Xbox Series X|S) – 02. Dezember 2022

Marvel’s Midnight Suns im Microsoft Store vorbestellen:

Need for Speed Unbound (Xbox Series X|S) – 02. Dezember 2022

Need for Speed Unbound im Microsoft Store vorbestellen: