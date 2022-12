Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW49/2022

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Dobo’s Heroes (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 06. Dezember 2022

Dobo’s Heroes für reduzierte 6,39 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 7,99 Euro)

Hello Neighbor 2 (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 06. Dezember 2022

Hello Neighbor 2 im Microsoft Store vorbestellen:

Hindsight – 06. Dezember 2022

Bot Gaiden (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 07. Dezember 2022

Bot Gaiden im Microsoft Store kaufen.

Firefighting Simulator – The Squad (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 07. Dezember 2022

Firefighting Simulator – The Squad für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Swordship (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 07. Dezember 2022

Swordship im Microsoft Store kaufen.

Togges (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 07. Dezember 2022

Togges im Microsoft Store kaufen.

Chained Echoes (Xbox Game Pass) – 08. Dezember 2022

Mech Armada (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. Dezember 2022

Mech Armada im Microsoft Store kaufen.

The Rumble Fish 2 – 08. Dezember 2022

The Rumble Fish 2 für 29,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Afterglitch – 09. Dezember

Afterglitch für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Terror of Hemasaurus – 09. Dezember

Terror of Hemasaurus im Microsoft Store kaufen.