Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW50/2022

In der neuen Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion (Optimiert für Xbox Series X|S) – 13. Dezember 2022

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion im Microsoft Store vorbestellen:

High On Life (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 13. Dezember 2022

High On Life für 59,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Potion Craft (Xbox Game Pass) – 13. Dezember 2022

Wavetale (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 13. Dezember 2022

Wavetale im Microsoft Store kaufen.

Raptor Boyfriend: A High School Romance (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 14. Dezember 2022

Raptor Boyfriend: A High School Romance im Microsoft Store kaufen.

Blacktail (Optimiert für Xbox Series X|S) – 15. Dezember 2022

Blacktail im Microsoft Store kaufen.

Box Align X – 15. Dezember 2022

Box Align X im Microsoft Store kaufen.

River City Girls 2 (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 15. Dezember 2022

River City Girls 2 im Microsoft Store kaufen.

Aery – Path of Corruption – 16. Dezember 2022

Aery – Path of Corruption für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Alphadia Neo – 16. Dezember 2022

Alphadia Neo für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Cassiodora (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 16. Dezember 2022

Cassiodora für 16,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Grime (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 16. Dezember 2022

Grime für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.