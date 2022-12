Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW51/2022

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Auch in der neuen Woche erscheinen wieder ein paar neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Project Snaqe – 20. Dezember 2022

Project Snaqe für reduzierte 3,19 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 3,99 Euro)

Ships Simulator – 21. Dezember 2022

Ships Simulator für reduzierte 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 14,99 Euro)

Wally and the FANTASTIC PREDATORS – 21. Dezember 2022

Wally and the FANTASTIC PREDATORS für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Wave Break (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 21. Dezember 2022

Wave Break im Microsoft Store kaufen.

8-Ball Pocket (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 23. Dezember 2022

8-Ball Pocket für 5,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Tower Princess – 23. Dezember 2022

Tower Princess für reduzierte 15,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 19,99 Euro)