Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Image: Black Myth: Wukong

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Xbox Neuveröffentlichungen

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

  1. Gunslinger 12970 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 20.08.2025 - 08:58 Uhr

    Acres sieht ganz nett aus, ist mal Landwirtschaft aus einer anderen Perspektive. Für WiSims bin ich sowieso zu haben.

  2. kleineAmeise 100950 XP Profi User | 20.08.2025 - 09:07 Uhr

    Wer hätte das gedacht dass Wukong doch auf der Series S funktioniert? Also ich nicht. Der Entwickler hat doch gesagt dass es unmöglich ist, wegen dem Speicher in der SS. Ja was ist passiert? Hat die Series S auf einmal mehr Speicher bekommen?
    Vielleicht wissen die blauen „Experten“ was passiert ist!?

  3. danbu 54810 XP Nachwuchsadmin 6+ | 20.08.2025 - 09:45 Uhr

    Heart of Ice werd ich wohl mitnehmen. Ich mag solche spielbaren Abenteuer-Bücher und es kostet ja auch kaum was.

  5. XYukitoKunX2187 700 XP Neuling | 20.08.2025 - 11:28 Uhr

    Nichts dabei auch wenn Black Myth Wukong eigentlich was wäre für mich, aber die Schweinerei die da abgezogen wurde unterstütze ich nicht. Offen und Ehrlich sollten man mit der Hand die einen Füttert umgehen.

