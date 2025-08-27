Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

8 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht
Image: UBOAT

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Xbox Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Battlefield 6

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.

Amazon Angebote nach Kategorie

Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

Auch interessant:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. LowRezGuy 1940 XP Beginner Level 1 | 27.08.2025 - 08:35 Uhr

    Uboat steht nach wie vor auf, kein Release Datum und auf nicht verfügbar.

    Auch merkwürdig dass man quasi bis gestern nichts davon gehört hat dass es kommt, bis auf den uralten Platzhalter im Store.

    0
  3. MeisterJaegerWF 44575 XP Hooligan Schubser | 27.08.2025 - 08:59 Uhr

    So was habe ich schon lange nicht mehr gezockt. Damals SSN Seawolf bis zum Umfallen auf dem PC mit Null Modem Kabel zu 2 gespielt.

    0
  5. KirkZero 8580 XP Beginner Level 4 | 27.08.2025 - 10:37 Uhr

    Uboat kann ich sehr empfehlen. Habe ich auf Steam und macht vieles richtig. Auch die massiven Einstellungsmöglichkeiten für mehr Simulation oder mehr Arcade machen das Spiel fast jedem zugänglich.

    0
  6. NXG 0neShot 64710 XP Romper Stomper | 27.08.2025 - 10:55 Uhr

    Für mich nichts dabei. Aber meine Bibliothek ist randvoll mit eigenen Games, welche ich noch nichtmal angespielt habe nach dem Kauf 😂 Und gestern kamen noch 2 weitere hinzu 😂

    0

Hinterlasse eine Antwort