Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Xbox Neuveröffentlichungen
UBOAT
Axobubble
Captain Bones
Carnival Survivors The Parade
Goblin Gold Hunt
Makis Adventure
Mini Words
The Strange City
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
The Knightling
NODE: Der letzte Gesandte der Antarii
Legends of Amberland II: The Song of Trees
Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Endlich hat die Wartezeit auf Metal Gear Solid Delta Snake Eater ein Ende. ♥️
Freue mich schon auf morgen es selbst zu spielen. 🐍😊
Leider ist da nichts wirklich für mich dabei, aber die nächsten lassen ja nicht lange auf sich warten^^
Endlich Metal gear solid endlich 🙂 wenn ich Mafia durch habe ist das das nächste Spiel
Ihr findet mich bis Ende des Jahres im sowjetischen Dschungel wieder.
MGS ist schon geil aber nochmal?
The Knightling habe ich mir gemerkt.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Mal schauen was die ersten Videos morgen hergeben.
Metal Gear Solid ist natürlich eines der Highlights der Woche, ansonsten ist nichts dabei, was ich unbedingt spielen würde, vielleicht irgendwann the Knightling.
Metal Gear ist schon ein großer Titel 👍.
Nee, nix für mich dabei.
Hatte Metal Gear vorbestellt, werde aber noch auf ein paar Patches warten und genieße inzwischen das fantastische Gears of War Reloaded.😊