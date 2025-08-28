Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

10 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Xbox Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Battlefield 6

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.

Amazon Angebote nach Kategorie

Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

Auch interessant:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 12880 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 28.08.2025 - 08:31 Uhr

    Endlich hat die Wartezeit auf Metal Gear Solid Delta Snake Eater ein Ende. ♥️

    Freue mich schon auf morgen es selbst zu spielen. 🐍😊

    0
  2. NuevoDios 4790 XP Beginner Level 2 | 28.08.2025 - 08:43 Uhr

    Leider ist da nichts wirklich für mich dabei, aber die nächsten lassen ja nicht lange auf sich warten^^

    0
  3. Emmerich 33025 XP Bobby Car Schüler | 28.08.2025 - 08:50 Uhr

    Endlich Metal gear solid endlich 🙂 wenn ich Mafia durch habe ist das das nächste Spiel

    0
  6. Patricius 25825 XP Nasenbohrer Level 3 | 28.08.2025 - 09:17 Uhr

    The Knightling habe ich mir gemerkt.
    Das könnte ich mir gut vorstellen. Mal schauen was die ersten Videos morgen hergeben.

    0
  7. Katanameister 186640 XP Battle Rifle Master | 28.08.2025 - 09:17 Uhr

    Metal Gear Solid ist natürlich eines der Highlights der Woche, ansonsten ist nichts dabei, was ich unbedingt spielen würde, vielleicht irgendwann the Knightling.

    0
  10. shadow moses 396510 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 28.08.2025 - 09:49 Uhr

    Hatte Metal Gear vorbestellt, werde aber noch auf ein paar Patches warten und genieße inzwischen das fantastische Gears of War Reloaded.😊

    0

Hinterlasse eine Antwort