Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Xbox Neuveröffentlichungen
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
The Knightling
Karate Survivor
NODE: Der letzte Gesandte der Antarii
Legends of Amberland II: The Song of Trees
Detail Detective
Gang Blast
SHINOBI: Art of Vengeance
Kitten Island 2
Heading Out
Tidy Toys
Goosebumps: Terror in Little Creek
The Mystery Of Woolley Mountain
Ash Pines: The Motel
Learning Factory
Bumblebee – Storm of Friendship
Carlos the Taco
Color Water Sort
Death Mask
Compass of Destiny: Istanbul
Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Metal Gear Solid Delta Snake Eater ist eben gekauft. Sonst bis Ende September erstmal nichts für mich dabei. Final Fantasy Tactics ist das nächste Spiel was ich dann Ende September kaufe. 😊
Danke für die Info👍und von den Games interessiert mich nur Metal Gear Solid Delta: Snake Eater🎮😉✌️.
Legend of Amberland sieht aus wie ein alter DOS Might&Magic
Echt jetzt Color Water Sort? Schon krass, wie diese ganzen Handy Spiele auf Konsolen kommen..
Learning Factory ist ja mal wieder was für mein Factory Herz. Davon hatte ich glaube ich auch mal Review gesehen – ist auch schon älteres Spiel. War gar nicht so schlecht. Sieht halt nur sehr billig aus.
Die Handy Spiele braucht eigentlich kein Mensch auf ner stationären Konsole. Für mehr als ne kurze Runde an der Bushaltestelle taugen die nicht… naja, oder im Fall von Bodo Rammelow auch für ne Runde Candycrush bei einer MPK.
Cat Island habe ich offline 🤣
Metal Gear ist schon interessant, aber es gibt grad so viel zu spielen.
Shinobi ist auf jeden Fall was, ansonsten ist heute nichts dabei für mich.
Carlos the Taco is schon ne Überlegung wert 😅✌🏻 der Name gefällt mir 🌮 hab ein paar der games auf der Liste, ansonsten is nichts mehr dabei für mich heute 😅✌🏻 danke für die Info