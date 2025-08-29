Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

9 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht
Image: SHINOBI: Art of Vengeance

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Xbox Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Battlefield 6

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.

Amazon Angebote nach Kategorie

Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

Auch interessant:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 12980 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 29.08.2025 - 08:33 Uhr

    Metal Gear Solid Delta Snake Eater ist eben gekauft. Sonst bis Ende September erstmal nichts für mich dabei. Final Fantasy Tactics ist das nächste Spiel was ich dann Ende September kaufe. 😊

    0
  2. RS85 80600 XP Untouchable Star 1 | 29.08.2025 - 08:36 Uhr

    Danke für die Info👍und von den Games interessiert mich nur Metal Gear Solid Delta: Snake Eater🎮😉✌️.

    0
  4. Homunculus 267400 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.08.2025 - 09:14 Uhr

    Echt jetzt Color Water Sort? Schon krass, wie diese ganzen Handy Spiele auf Konsolen kommen..

    Learning Factory ist ja mal wieder was für mein Factory Herz. Davon hatte ich glaube ich auch mal Review gesehen – ist auch schon älteres Spiel. War gar nicht so schlecht. Sieht halt nur sehr billig aus.

    0
    • Gunslinger 14710 XP Leetspeak | 29.08.2025 - 10:41 Uhr
      Antwort auf Homunculus

      Die Handy Spiele braucht eigentlich kein Mensch auf ner stationären Konsole. Für mehr als ne kurze Runde an der Bushaltestelle taugen die nicht… naja, oder im Fall von Bodo Rammelow auch für ne Runde Candycrush bei einer MPK.

      0
  8. Rotten 67345 XP Romper Domper Stomper | 29.08.2025 - 10:24 Uhr

    Carlos the Taco is schon ne Überlegung wert 😅✌🏻 der Name gefällt mir 🌮 hab ein paar der games auf der Liste, ansonsten is nichts mehr dabei für mich heute 😅✌🏻 danke für die Info

    0

Hinterlasse eine Antwort