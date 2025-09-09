Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. Emmerich 33905 XP Bobby Car Geisterfahrer | 09.09.2025 - 08:49 Uhr

    Firefighting Simulator Macht bestimmt Bock, vielleicht kommt es mal in den Gamepass

    • Eisbaer2405 36790 XP Bobby Car Raser | 09.09.2025 - 10:52 Uhr
      Sieht zumindest mal ganz gut aus. Im Gamepass ist erst ein Feuerwehr Simulator reingekommen, der sieht auf den ersten Blick ganz ähnlich aus (ältere Grafik), spielt sich aber furchtbar. Diese „Simulationen“ sind teils alles andere als eine Sim, ich erinnere an Flughafenfeuerwehr, Autobahnpolizei, Autowerkstatt (oh mann), Ambulance usw. das sind alles schrott spiele und höchstens ein Bug Simulator.

  2. Rotten 69245 XP Romper Domper Stomper | 09.09.2025 - 09:09 Uhr

    Nichts für mich dabei, danke für die Info 😅✌🏻

  3. RS85 82780 XP Untouchable Star 2 | 09.09.2025 - 09:49 Uhr

    Danke für die Info👍für mich ist aber auch nix dabei🎮😉✌️.

