Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Xbox Neuveröffentlichungen
Yet Another Zombie Survivors
KARMA: The Dark World
Acclaim
Garfield Kart 2: All You Can Drift
Dead Reset
Labyrinthine Console Edition
Baki Hanma: Blood Arena
KEMCO RPG Selection Vol. 6
Smoots Crazy Wave
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Battlefield 6
- Battlefield 6 Phantom Edition – Xbox – 109,99 €
- Battlefield 6 Phantom Edition – PS5 – 109,99 €
- Battlefield 6 – Xbox – 84,99 €
- Battlefield 6 – PS5 – 84,99 €
Borderlands 4
- Borderlands 4 – [Xbox Series X] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [Xbox Series X] – 99,99 €
- Borderlands 4 – [PlayStation 5] – 79,99 €
- Borderlands 4 Deluxe – [PlayStation 5] – 99,99 €
- Borderlands 4 Super Deluxe – [PlayStation 5] – 129,99 €
DOOM: The Dark Ages
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | PlayStation 5 – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages – Standard Edition | Xbox Series X – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Standard Edition – PRE-PURCHASE │ Xbox Series X│S – Download Code – 79,99 €
- DOOM: The Dark Ages Wearable Helmet Replica – 199,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | Xbox Series X – 209,99 €
- DOOM: The Dark Ages Collectors Edition | PlayStation 5 – 209,99 €
EA SPORTS FC 26
- EA SPORTS FC 26 – Xbox Series S|X Ultimate Edition – Download Code – 109,99 €
- EA SPORTS FC 26 – Xbox Series S|X Standard Edition – Download Code – 79,99 €
- EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5 – 79,99 €
- EA SPORTS FC 26 Standard Edition Switch 2 – 69,99 €
- EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition PC Download Code – 99,99 €
- EA SPORTS FC 26 Standard Edition PC Download Code – 69,99 €
Amazon Xbox Highlights
- Gaming Angebote
- OLED-TV Angebote
- Externe Festplatten
- Xbox Guthaben
- Xbox Game Pass
- Xbox Controller
- Xbox Headsets
- Xbox Restposten
- Xbox Bestseller
- Xbox Vorbestellungen
- Xbox Zubehör
- Xbox Spiele
- Mitgliedschaften und Guthaben
- Xbox Collector’s Editionen
- Xbox Steelbook Editionen
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.
Amazon Angebote nach Kategorie
- Alle Xbox Angebote
- Alle Xbox Spiele Angebote
- Alle Xbox Spiele Download Angebote
- Alle Xbox Controller Angebote
- Alle Xbox Headset Angebote
- Alle Xbox Konsolen Zubehör Angebote
- Alle Xbox Racing Wheel & Zubehör Angebote
- Alle Xbox Astro & Logitech Angebote
- Alle Xbox Seagate Angebote
- Alle Xbox Razer Angebote
- Alle Xbox SteelSeries Angebote
- Alle Xbox Turtle Beach Angebote
- Alle Thrustmaster Angebote
- Alle Sony Angebote
- Alle PlayStation Angebote
- Alle Nintendo Angebote
- Alle Festplatten und Speicherkarten im Angebot
- Alle Gaming Zubehör Angebote
- Alle Gaming Deko Angebote
- Alle Gaming Monitor Angebote
- Alle LG OLED Angebote
- Alle OLED-TV-Angebote
Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
Auch interessant:
- Top 10+ Spiele-Highlights im März 2025
- Top 10 Spiele-Highlights im Februar 2025
- Xbox Game Pass: Top 30+ Spiele 2025 im Abo
- Top 50 Spiele des Jahres 2025
- 30 weitere Top-Spiele 2025
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Yet Another Zombie Survivors hat wohl noch keine Achievements. Da warte ich dann wohl erst einmal.
Nix dabei, also ein Grund zur Freude.
Nichts für mich dabei 😅✌🏻 danke für die Info
Gelobt sei die Sonne!
Die kostet noch nichts 😅✌🏻
Heute sieht es eher nach nichts Interessantem aus.
Vielleicht merke ich mir Dead Reset für den nächsten Horrorfilm Abend
Warte immer noch auf meine LAST Nina collection
Danke für die Info👍aber für mich ist auch nix spannendes dabei was aber überhaupt nix macht🎮😉✌️.