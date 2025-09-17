Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Xbox Neuveröffentlichungen
skate.
Frame Cat
Goat Out Of Hell
Deep Rock Galactic: Survivor
Creepy Redneck Dinosaur Mansion 3
King of Ping Pong: MEGAMIX
Tennis Pro Tournaments
Hidden Cats in Tokyo
ZOE Begone!
Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.
Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nix dabei für mich.
Hidden Cats in Tokyo habe ich gerade schon gekauft. Deep Rock Galactic: Survivor ist aber leider erst im Laufe des Tages verfügbar.
Bist du morgen tot oder wieso ist das so schlimm? 😜
Ich hoffe nicht!😉 Nein, die Info zu Deep Rock Galactic steht nur da, damit andere, die sich eventuell auch für das Spiel interessieren, nicht unnötig in den Xbox-Store schauen müssen.
Gibt es keine bestimmte Uhrzeit, bei der die Spiele in den GP wandern? Bei Steam ist es(oder war es zumindest mal) 19Uhr
Tatsächlich gibt es leider keine feste Uhrzeit, zu der Spiele im Xbox-Game-Pass erscheinen. Sobald Deep Rock Galactic: Survivor verfügbar ist, werde ich mich aber nochmal melden.
Hidden Cats in Tokyo? Yes, bin ich dabei. Dachte schon die Reihe sei tot weil der letzte Teil so lange her ist. Freut mich. Habe alle Teile gespielt, sind sehr spaßig🙂
Hab och gleich mal zugeschlagen 😅✌🏻 war gefühlt ne Ewigkeit seit dem letzten Teil 🐙
Danke für die Bestätigung, dann hat mich mein Gefühl doch nicht getäuscht🤣🤣🤣
Es lädt gerade, werde schnell Assassin’s Creed Shadows dafür pausieren. Dir viel Spaß damit🙂✌️
Das wünsche ik dir och ✌🏻 glaub das Santa ding war das letzte von der Reihe 🐙
Ist eigentlich nur Deep Rock Galactic Survivors auf den ersten Blick interessant.
Nachdem ich bei Vampire Survivors versackt bin, glaub ich auch, das könnte was für mich sein.
Nichts dabei
Katzen und Tokyo 😀 gekauft
Nichts für mich dabei
Aber allen viel Spaß 🙂👍
Hidden Cats in Tokyo hab ik gleich gekauft 😅✌🏻 mag diese Serie, danke für die Info
Auf dem ersten Blick nicht dabei, aber da hier einige von Hidden Cats schwärmen, mal nachher Gameplay dazu anschauen.
Viele Spiele mit Katzen in letzter Zeit 😅.