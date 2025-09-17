Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

18 Autor: , in News / Xbox Store
Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Xbox Neuveröffentlichungen

Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

18 Kommentare Added

  2. Bootie Sweat 10620 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.09.2025 - 08:38 Uhr

    Hidden Cats in Tokyo habe ich gerade schon gekauft. Deep Rock Galactic: Survivor ist aber leider erst im Laufe des Tages verfügbar.

      • Bootie Sweat 10620 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.09.2025 - 08:57 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Ich hoffe nicht!😉 Nein, die Info zu Deep Rock Galactic steht nur da, damit andere, die sich eventuell auch für das Spiel interessieren, nicht unnötig in den Xbox-Store schauen müssen.

        • DrFreaK666 143440 XP Master-at-Arms Silber | 17.09.2025 - 09:57 Uhr
          Antwort auf Bootie Sweat

          Gibt es keine bestimmte Uhrzeit, bei der die Spiele in den GP wandern? Bei Steam ist es(oder war es zumindest mal) 19Uhr

          • Bootie Sweat 10620 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.09.2025 - 10:16 Uhr
            Antwort auf DrFreaK666

            Tatsächlich gibt es leider keine feste Uhrzeit, zu der Spiele im Xbox-Game-Pass erscheinen. Sobald Deep Rock Galactic: Survivor verfügbar ist, werde ich mich aber nochmal melden.

  3. Robilein 1154650 XP Xboxdynasty Legend Gold | 17.09.2025 - 08:50 Uhr

    Hidden Cats in Tokyo? Yes, bin ich dabei. Dachte schon die Reihe sei tot weil der letzte Teil so lange her ist. Freut mich. Habe alle Teile gespielt, sind sehr spaßig🙂

    • Rotten 70605 XP Tastenakrobat Level 1 | 17.09.2025 - 09:57 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Hab och gleich mal zugeschlagen 😅✌🏻 war gefühlt ne Ewigkeit seit dem letzten Teil 🐙

      • Robilein 1154650 XP Xboxdynasty Legend Gold | 17.09.2025 - 10:08 Uhr
        Antwort auf Rotten

        Danke für die Bestätigung, dann hat mich mein Gefühl doch nicht getäuscht🤣🤣🤣

        Es lädt gerade, werde schnell Assassin’s Creed Shadows dafür pausieren. Dir viel Spaß damit🙂✌️

        • Rotten 70605 XP Tastenakrobat Level 1 | 17.09.2025 - 10:55 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Das wünsche ik dir och ✌🏻 glaub das Santa ding war das letzte von der Reihe 🐙

  8. Rotten 70605 XP Tastenakrobat Level 1 | 17.09.2025 - 09:58 Uhr

    Hidden Cats in Tokyo hab ik gleich gekauft 😅✌🏻 mag diese Serie, danke für die Info

  9. Homunculus 268900 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.09.2025 - 10:24 Uhr

    Auf dem ersten Blick nicht dabei, aber da hier einige von Hidden Cats schwärmen, mal nachher Gameplay dazu anschauen.

