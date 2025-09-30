Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

7 Autor: , in News / Xbox Store
Image: Alien: Rogue Incursion Evolved Edition

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Xbox Neuveröffentlichungen

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

7 Kommentare Added

  1. Vayne1986 15155 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 30.09.2025 - 08:31 Uhr

    Ja Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ist endlich erhältlich. 😍 Wird später gekauft und freue mich es heute zu spielen. ♥️

    0
  2. Bootie Sweat 10920 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 30.09.2025 - 08:40 Uhr

    Ich habe mir Alien: Rogue Incursion Evolved Edition in der Deluxe-Version vorbestellt. Heute Um 18 Uhr geht es los.

    0
  6. GERxJOHNNY 48670 XP Hooligan Bezwinger | 30.09.2025 - 10:53 Uhr

    Das Alien-Spiel könnte interessant sein, wenn es denn gut umgesetzt ist von einem VR-Spiel

    0
  7. FaMe 150705 XP God-at-Arms Bronze | 30.09.2025 - 12:27 Uhr

    Das Alien Spiel ist ein Muss für mich. Ich freue mich sehr auf meinen Feierabend

    0

