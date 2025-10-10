Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Xbox Neuveröffentlichungen

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

  1. Katanameister 216580 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.10.2025 - 09:20 Uhr

    Heute steht alles klar im Zeichen Battlefields, die Server werden sicher einknicken.

  2. RappScallion 9760 XP Beginner Level 4 | 10.10.2025 - 09:27 Uhr

    84% Durchschnitt auf Metacritic hypen mich jetzt aber auch nicht so richtig auf Battlefield.

      • RappScallion 9760 XP Beginner Level 4 | 10.10.2025 - 11:06 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Ich verstehe den Sarkasmus, aber damit meine ich tatsächlich nur, was da auch steht. Ich fühle keinen Hype, keine Aufregung. Ich fand die Beta ja auch gut und hatte Spaß. Aber so richtig aufregend ist anders.

  3. HakunaTraumata 103960 XP Elite User | 10.10.2025 - 09:40 Uhr

    Du musst aber bedenken das sie die Kampagne mitbewerten und da haben alle schon gesagt die fällt ab gegenüber dem Multiplayer

  5. XBoXXeR89 70840 XP Tastenakrobat Level 1 | 10.10.2025 - 10:34 Uhr

    Ich sehe nur Battlefield… für alles andere hab ich seit Wochen kein Auge

  6. JohnWick 75305 XP Tastenakrobat Level 3 | 10.10.2025 - 10:46 Uhr

    Der Tag steht ganz im Zeichen von Battlefield.
    Der Countdown läuft 🤩

