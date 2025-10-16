Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Xbox Neuveröffentlichungen

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

12 Kommentare Added

  2. Wartenaufwunder 136570 XP Elite-at-Arms Silber | 16.10.2025 - 08:58 Uhr

    Wie ich am Wochenende BF6 und GoY grinden wollte….und gestern bis spät in die Nacht Ball X Pit gespielt habe 🫣😅

    1
  3. AnCaptain4u 232155 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 16.10.2025 - 09:06 Uhr

    Wäre ja mal schön, wenn ich eine Versandbestätigung für das Ally bekommen würde.
    Irgendwie bezweifle ich, dass das es heute noch ankommen wird.

    0
  4. Rotten 74005 XP Tastenakrobat Level 2 | 16.10.2025 - 09:24 Uhr

    The Elf on the Shelf is schon auf der Liste, werd ik mir zur Weihnachtszeit ma gönnen 😅✌🏻 danke für die Info

    0
  6. Ripperdom 21575 XP Nasenbohrer Level 1 | 16.10.2025 - 11:35 Uhr

    Habe nun Digimon auf 100 % in 75 Stunden gezockt.
    Ich lade mir gleich mal Ball x pit, kurz überlegt, BF 6 zu holen, dann ist mir eingefallen, dass ich der größte Shooter-Noob bin. Ich denke, ich halte Abstand.

    0
    • GERxJOHNNY 51330 XP Nachwuchsadmin 5+ | 16.10.2025 - 11:50 Uhr
      Antwort auf Ripperdom

      Gibt es bei Digimon ein New Game Plus? Wäre ja schön wenn man sein Team weiter aufbauen könnte

      0
      • Ripperdom 21575 XP Nasenbohrer Level 1 | 16.10.2025 - 12:44 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Ja, nach dem ersten Mal durchspielen schaltet man New Game + mit den zwei neuen Schwierigkeitsstufen Mega und Mega + frei.

        0

