Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Image: Biped 2

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet.

Xbox Neuveröffentlichungen

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.

Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

  1. Bootie Sweat 12780 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 05.11.2025 - 08:58 Uhr

    Gestern ist auch „Satisfactory“ im Microsoft Store veröffentlicht worden. Das Spiel hat Top-Wertungen bekommen und ich bin am Überlegen, ob ich es mir holen soll.

    1
    • RappScallion 13320 XP Leetspeak | 05.11.2025 - 09:21 Uhr
      Antwort auf Bootie Sweat

      Hab ich auch gesehen und hätte auch richtig Bock drauf, hab aber leider zu wenig Zeit dafür.
      Früher keine Kohle und heute keine Zeit.🤣

      1
        • Homunculus 276320 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.11.2025 - 10:01 Uhr
          Antwort auf Bootie Sweat

          Dann Finger weg, Satis ist ein extremer Zeitfresser. Wir sprechen hier von etlichen hundert Stunden.

          Hab es deswegen auch irgendwann nicht mehr gespielt auf PC. Es macht Laune und ist Factorio in 3D + mehr Erkundung. Mag Factorio trotzdem lieber – es kommt halt nichts ans Original.

          1
          • Bootie Sweat 12780 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 05.11.2025 - 10:12 Uhr
            Antwort auf Homunculus

            Ich sammle halt leidenschaftlich gerne Spiele und muss immer alles haben. Das ist eine furchtbare Macke von mir, aber hier bin ich tatsächlich noch am Überlegen, weil ich im Moment eigentlich noch genug zum Zocken habe. Das Spiel kommt wahrscheinlich erstmal nur auf die Wunschliste.

            0
  4. Katanameister 236740 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.11.2025 - 09:52 Uhr

    Dead Static Drive wird im Game Pass mal gezockt, der Rest ist eher uninteressant.

    1

