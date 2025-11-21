Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Xbox Neuveröffentlichungen
Silent Hill 2 Remake
Bus World
Saborus
Total Chaos
Dave the Diver
CloverPit
Outlaws + Handful of Missions: Remaster
Neon Inferno
Monsters are Coming! Rock & Road
Samurai Academy: Paws of Fury
Sailing the Winds
Save Room – The Merchant
JDM: Japanese Drift Master
Drizzlepath: Picturae
NeonBlast
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Silent Hill für 34,99€ ist auf jeden Fall ein guter Preis für den Anfang.
Monsters are coming hab ich schon gekauft.
Von Neon Inferno hab ich noch die ungespielte Demo auf der Platte
Ein bisschen gemein, dass wir knapp 7€ mehr bezahlen müssen für SH2 als die Australier, aber das mal beiseite gelassen schön, dass es direkt mit so einem Rabatt kommt. Habs direkt eingetütet…was ich wohl auch für 50€ getan hätte.
Endlich! ^^
SH2 wird als PlayAnywhere Titel geführt, ist aber nicht über Cloud spielbar. Diese Inkonstanz ist unschön.
Ansonsten natürlich ein super Spiel. Hab es aber schon auf PS5 und 35€ ist es mir dann nicht nochmal für die Xbox Sammlung wert.
Du willst ernsthaft ein für die Playstation gekauftes Spiell über die Xboxcloud zocken, weil es ein Play Anywere Titel ist? So funktioniert Play Anywere leider nicht, bitte nochmal informieren.
Der Name ist halt dann irreführend, wenn Cloud nicht geht. Aber auf den Handhelds wirds laufen (irgendwie ^^)
Nach meinem Wissen, hat ein Play Anywere Titel folgende Vorteile: Ich kaufe das Spiel 1 mal, und kann es auf der Xbox zocken. Und wenn ich bock habe, kann ich diesen Titel ohne noch einmal zu kaufen auch auf dem High End PC zocken, oder auf einer alten Gurke, völlig egal.
Die Cloud ist die Cloud, dort kann man jede Menge Games zocken, auch Play Anywere Games. Ist aber nicht zwingend für die Play Anywere Zertifizierung, wird aber noch kommen.
Das steht auf der Xbox-Seite: „Du kannst Xbox Play Anywhere-Titel ohne Aufpreis auf der Xbox-Konsole, dem PC und unterstützten Gaming-Handhelds spielen.“
Cloud wird nicht erwähnt.
Quelle: https://www.xbox.com/de-DE/games/xbox-play-anywhere
Sag ich doch.
Der Kollege Endless Tech wollte es wohl in der Cloud zocken, ohne es noch einmal für Xbox und PC zu kaufen, weil er es schon für die Playstation besitzt. Und das funktioniert natürlich nicht. Noch nicht.
„Sag ich doch.“
Deswegen hat dein Kommentar auch einen Like von mir bekommen. 😉
Wollte dich nur mit dem offiziellen Text von MS bestätigen
Richtig, Game Pass Essential ist zudem mindestens für Cloud Gaming nötig. Wenn dann müsste SH2R auch dafür im Abo sein. Oder Stream Your Own Game.
Play Anywhere bedeutet Windows PC, Xbox Konsole, Xbox Handheld + alle Speicherstände immer aktuell und DLC Käufe werden übertragen.
Nein.
Wollte es nur erwähnt haben. Ich finde die Inkonstanz unschön. Andere PlayAnywhere Titel sind über Cloud spielbar, dieses nicht. Um ein PS5 game über xCloud zu streamen ging es mir nicht. Das Spiel kann man interessanterweise aber über PS streamen. Natürlich eingeschränkter als auf xCloud, über PS5 oder Portal, dafür besser in der Streaming Qualität. So jedenfalls meine Erfahrung mit beiden Diensten.
JDM: Japanese Drift Master
Hab gelesen das viele meinten soll einer billige Version von Need for Speed sein?
Sozusagen nfs Tokyo drift
Endlich ist es für die Xbox-Konsolen verfügbar! Schade nur, dass es nicht angekündigt wurde und dazu keinerlei Marketing betrieben wird. Das Spiel hat definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient…
Der Preis von Silent Hill 2 ist vollkommen ok 👍.
Cool Dave the Diver, ein grandioses Spiel. Ich hab es geliebt
Da gönnt man sich Outlaws um nicht nur Night Dive zu unterstützen sondern auch diesen schönen Western noch einmal zu erleben. Dann ist man mittendrin und dann haut man Dave The Diver raus und jetzt auch noch Silent Hill 2 reduziert xD Hilfe. Ich brauch nen zweiten Job.
Da fehlt doch noch ein Spiel mit so einem lustigen Clown: „The Artcade Game“. Ich hab es sogar vorbestellt.