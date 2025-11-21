Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

18 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht
Image: JDM: Japanese Drift Master

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Xbox Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Core

ROG Xbox Ally X jetzt bestellen

Battlefield 6

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

EA SPORTS FC 26

Xbox Breaker Controller

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.

Amazon Angebote nach Kategorie

Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

Auch interessant:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

18 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 247860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.11.2025 - 08:52 Uhr

    Silent Hill für 34,99€ ist auf jeden Fall ein guter Preis für den Anfang.

    0
  2. DrFreaK666 175040 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 21.11.2025 - 08:56 Uhr

    Monsters are coming hab ich schon gekauft.
    Von Neon Inferno hab ich noch die ungespielte Demo auf der Platte

    0
  3. danbu 66230 XP Romper Domper Stomper | 21.11.2025 - 08:59 Uhr

    Ein bisschen gemein, dass wir knapp 7€ mehr bezahlen müssen für SH2 als die Australier, aber das mal beiseite gelassen schön, dass es direkt mit so einem Rabatt kommt. Habs direkt eingetütet…was ich wohl auch für 50€ getan hätte.
    Endlich! ^^

    0
  4. EndlessTech 1160 XP Beginner Level 1 | 21.11.2025 - 09:04 Uhr

    SH2 wird als PlayAnywhere Titel geführt, ist aber nicht über Cloud spielbar. Diese Inkonstanz ist unschön.

    Ansonsten natürlich ein super Spiel. Hab es aber schon auf PS5 und 35€ ist es mir dann nicht nochmal für die Xbox Sammlung wert.

    0
    • Senseo Mike 89395 XP Untouchable Star 4 | 21.11.2025 - 10:40 Uhr
      Antwort auf EndlessTech

      Du willst ernsthaft ein für die Playstation gekauftes Spiell über die Xboxcloud zocken, weil es ein Play Anywere Titel ist? So funktioniert Play Anywere leider nicht, bitte nochmal informieren.

      0
      • DrFreaK666 175040 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 21.11.2025 - 10:44 Uhr
        Antwort auf Senseo Mike

        Der Name ist halt dann irreführend, wenn Cloud nicht geht. Aber auf den Handhelds wirds laufen (irgendwie ^^)

        0
        • Senseo Mike 89395 XP Untouchable Star 4 | 21.11.2025 - 10:56 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Nach meinem Wissen, hat ein Play Anywere Titel folgende Vorteile: Ich kaufe das Spiel 1 mal, und kann es auf der Xbox zocken. Und wenn ich bock habe, kann ich diesen Titel ohne noch einmal zu kaufen auch auf dem High End PC zocken, oder auf einer alten Gurke, völlig egal.
          Die Cloud ist die Cloud, dort kann man jede Menge Games zocken, auch Play Anywere Games. Ist aber nicht zwingend für die Play Anywere Zertifizierung, wird aber noch kommen.

          1
            • Senseo Mike 89395 XP Untouchable Star 4 | 21.11.2025 - 11:19 Uhr
              Antwort auf DrFreaK666

              Sag ich doch.
              Der Kollege Endless Tech wollte es wohl in der Cloud zocken, ohne es noch einmal für Xbox und PC zu kaufen, weil er es schon für die Playstation besitzt. Und das funktioniert natürlich nicht. Noch nicht.

              0
              • DrFreaK666 175040 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 21.11.2025 - 11:21 Uhr
                Antwort auf Senseo Mike

                „Sag ich doch.“

                Deswegen hat dein Kommentar auch einen Like von mir bekommen. 😉
                Wollte dich nur mit dem offiziellen Text von MS bestätigen

                0
          • Z0RN 492230 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 21.11.2025 - 11:25 Uhr
            Antwort auf Senseo Mike

            Richtig, Game Pass Essential ist zudem mindestens für Cloud Gaming nötig. Wenn dann müsste SH2R auch dafür im Abo sein. Oder Stream Your Own Game.

            Play Anywhere bedeutet Windows PC, Xbox Konsole, Xbox Handheld + alle Speicherstände immer aktuell und DLC Käufe werden übertragen.

            1
      • EndlessTech 1160 XP Beginner Level 1 | 21.11.2025 - 12:03 Uhr
        Antwort auf Senseo Mike

        Nein.

        Wollte es nur erwähnt haben. Ich finde die Inkonstanz unschön. Andere PlayAnywhere Titel sind über Cloud spielbar, dieses nicht. Um ein PS5 game über xCloud zu streamen ging es mir nicht. Das Spiel kann man interessanterweise aber über PS streamen. Natürlich eingeschränkter als auf xCloud, über PS5 oder Portal, dafür besser in der Streaming Qualität. So jedenfalls meine Erfahrung mit beiden Diensten.

        0
  5. HakunaTraumata 109120 XP Master User | 21.11.2025 - 09:07 Uhr

    JDM: Japanese Drift Master
    Hab gelesen das viele meinten soll einer billige Version von Need for Speed sein?
    Sozusagen nfs Tokyo drift

    0
  6. Omag Croft 9295 XP Beginner Level 4 | 21.11.2025 - 09:10 Uhr

    Endlich ist es für die Xbox-Konsolen verfügbar! Schade nur, dass es nicht angekündigt wurde und dazu keinerlei Marketing betrieben wird. Das Spiel hat definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient…

    0
  9. PureDarkness35 44800 XP Hooligan Schubser | 21.11.2025 - 11:32 Uhr

    Da gönnt man sich Outlaws um nicht nur Night Dive zu unterstützen sondern auch diesen schönen Western noch einmal zu erleben. Dann ist man mittendrin und dann haut man Dave The Diver raus und jetzt auch noch Silent Hill 2 reduziert xD Hilfe. Ich brauch nen zweiten Job.

    0
  10. Bootie Sweat 13760 XP Leetspeak | 21.11.2025 - 12:35 Uhr

    Da fehlt doch noch ein Spiel mit so einem lustigen Clown: „The Artcade Game“. Ich hab es sogar vorbestellt.

    0

Hinterlasse eine Antwort