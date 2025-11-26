Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Xbox Neuveröffentlichungen
Project Motor Racing
A.I.L.A.
Compadrone: Land Wars
Kill it with Fire 2
Mudness Offroad & Buried Alive
Young Suns
Torii
Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Weiterhin nix für mich dabei. Ein Spiel Tipp für mich für jeden J-RPGs liebhaber. Tales of Graces F ist unschlagbar gut und bin nun bei Kapitel 7. 🙂