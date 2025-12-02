Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

13 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht
Image: SLEEP AWAKE

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Xbox Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Core

ROG Xbox Ally X jetzt bestellen

Battlefield 6

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

EA SPORTS FC 26

Xbox Breaker Controller

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.

Amazon Angebote nach Kategorie

Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. xS1NN3Dx 9975 XP Beginner Level 4 | 02.12.2025 - 08:32 Uhr

    Leider absolut nix für mich dabei. Vor allem dieses Superhelden Zeug… 🤮

    0
  2. Vayne1986 21655 XP Nasenbohrer Level 1 | 02.12.2025 - 08:32 Uhr

    Red Dead Redemption 1 fehlt. Kostet normalerweise 49,99€. Aktuell im Angebot für 24,99€.

    0
  4. EdgarAllanFloh 110540 XP Scorpio King Rang 1 | 02.12.2025 - 08:47 Uhr

    Ich hab im Sale bei so vielen Spielen zugeschlagen. Glaub, dass ich die nächsten zwölf Monate mir nur noch das Dawnwalker-Spiel gönnen werde.

    Mein Highlight war aber für die Switch 2. Da hab ich mir Burnout Paradise gegönnt. Das war die gute alte Zeit, als es einfach noch auf etwas Realismus getrimmte Funracer gab.

    0
  5. the-last-of-me-x 81975 XP Untouchable Star 1 | 02.12.2025 - 08:48 Uhr

    Ich weiß, ich wiederhole mich aber der Store (ebenso der PS Store) ist überfüllt mit „billigen“ Spielen (KI Games?). Ich würde es total begrüßen, wenn MS wieder in Richtung der Xbox 360 gehen würde. Eine gewisse „Demo-Pflicht“, mehr Ordnung und Übersicht im Store.

    1
    • MeisterMichl 53580 XP Nachwuchsadmin 6+ | 02.12.2025 - 08:52 Uhr
      Antwort auf the-last-of-me-x

      Ja die Store werden immer unübersichtlicher aber ms verdient an jedem spiel, deswegen wird sich da nicht viel ändern.
      Die Beschwerden halten sich wohl noch in grenzen.

      0
  6. Rotten 79385 XP Tastenakrobat Level 4 | 02.12.2025 - 08:55 Uhr

    BROK: The Brawl Bar werd ik in nem sale ma mitnehmen, sieht spaßig aus 😅✌🏻 danke für die Info

    0
  7. scott75 101040 XP Profi User | 02.12.2025 - 08:55 Uhr

    Gestern Marvel Cosmic Invasion runtergeladen , Spiel unterstützt leider keine Erfolge !

    0

Hinterlasse eine Antwort