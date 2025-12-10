Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Autor: , in News / Xbox Store
Image: Montezuma's Revenge

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Xbox Neuveröffentlichungen

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.

Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

  Gonzo 26325 XP Nasenbohrer Level 3 | 10.12.2025 - 09:15 Uhr

    A Game About Digging A Hole wirds bei mir und wird direkt komplettiert!

    1
  DerOpaZockt 74160 XP Tastenakrobat Level 2 | 10.12.2025 - 09:19 Uhr

    Das eine oder andere Game werde ich mir definitiv anschauen und „das Loch wird gegraben“ werden. Mal gespannt, ob es wirklich Spaß bereitet.

    1
  Andreas1806 41130 XP Hooligan Krauler | 10.12.2025 - 09:21 Uhr

    Von Mentezuma habe ich auch irgendwelche Teile. Eins davon auch schon gespielt und das war echt gut

    0
  SnakeForce 85 30885 XP Bobby Car Bewunderer | 10.12.2025 - 09:22 Uhr

    Überlege echt ob ich mir vielleicht Teeny Tiny Trains hole, hab mal so ein ähnliches Spiel (evtl. gleiche Entwickler?) gezockt und das hat dann doch echt spaß gemacht das Hirn mal etwas zu verwenden. 😀

    0
  Rotten 82065 XP Untouchable Star 1 | 10.12.2025 - 09:43 Uhr

    Teeny Tiny Trains werd ik mir gönnen 😅✌🏻 mag so puzzle games 🤗 danke für die Info

    0
  d4wGkw0n 23620 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.12.2025 - 09:45 Uhr

    A Game About Digging A Hole ist installiert, da werde ich heute mal reinschauen.
    Ansonsten sieht Teeny Tiny Trains ganz spaßig aus, aber würde ich lieber auf dem Handy oder Tablet für zwischendurch bevorzugen.

    0
  DungeonKeeper78 25500 XP Nasenbohrer Level 3 | 10.12.2025 - 09:49 Uhr

    Montezuma’s Revenge hab ich damals auf dem C64 gezockt, wenn ich mich noch recht erinnere. Könnte lustig sein.

    0

