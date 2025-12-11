Xbox Store: Diese Spiele sind heute neu eingetroffen

Autor: , in News / Xbox Store
Image: Beautiful Sakura: Surfing Club 2

Es sind wieder einige Spiele für eure Xbox-Konsole erhältlich. Hier gibt es eine Liste aller Neuveröffentlichungen.

Im Microsoft Store warten wieder einige neue Spiele darauf, von euch entdeckt zu werden. Damit ihr nicht den Überblick verliert, erhaltet ihr wie immer an dieser Stelle einen Überblick zu allen Neuveröffentlichungen für Xbox.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Xbox Neuveröffentlichungen

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren.

Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

  2. DerOpaZockt 74560 XP Tastenakrobat Level 2 | 11.12.2025 - 11:00 Uhr

    Es ist schon interessant zu sehen, wie weit die KI mittlerweile Einzug in die Games genommen hat. Wenn man beruflich damit zu tun hat sieht man sehr viel und muss doch das Eine oder Andere mal schmunzeln.

    0
  3. Gonzo 26565 XP Nasenbohrer Level 3 | 11.12.2025 - 11:02 Uhr

    Mein kleiner Sohn würde sich über Teeny Tiny Train sicherlich freuen.

    0
    • Homunculus 282700 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.12.2025 - 11:22 Uhr
      Antwort auf Gonzo

      Wie alt ist der denn?

      Wenn das das Spiel ist von dem ich mal LP gesehen hab, dann wird das recht schnell ein sehr kniffeliges Puzzlespiel.

      0
  4. Dr Gnifzenroe 264465 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.12.2025 - 11:10 Uhr

    Monzetuma’s Revenge habe ich tatsächlich vor 40 Jahren gespielt. Ob das eine Anniversary Edition braucht, glaube ich aber nicht.

    0
  5. Andaro 22125 XP Nasenbohrer Level 1 | 11.12.2025 - 12:03 Uhr

    Ich sehe schon, es zeichnet sich ein Thumbnailtrend ab 😀 für mich ist da nichts interessantes dabei.

    0
  7. Blight 10420 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 11.12.2025 - 12:38 Uhr

    Nichts dabei für mich. Aber mal sehen, was es heute später im Sale gibt.

    0

Hinterlasse eine Antwort