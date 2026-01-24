Xbox Store: Diese zwei Spiele sind aktuell kostenlos im Store

10 Autor: , in News / Xbox Store
Übersicht
Image: Depositphotos

Zwei Xbox‑Spiele sind jetzt komplett kostenlos im Microsoft Store verfügbar – nicht zögern und sofort sichern!

Im Microsoft Store warten derzeit gleich zwei kostenlose Spiele auf alle Xbox Nutzer. Mit ATOLL The Game und Hangman Earth stehen zwei völlig unterschiedliche Genres bereit, die sich ohne zusätzliche Kosten der eigenen Bibliothek hinzufügen lassen.

ATOLL The Game setzt auf ein postapokalyptisches Szenario, in dem ein Meteoriteneinschlag die Menschheit nahezu ausgelöscht hat. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Forschers, der in den Tiefen des Ozeans überlebt hat und nun den Weg zurück an die Oberfläche finden muss. Energiequellen auf dem Meeresgrund, knappe Vorräte und die Suche nach Antworten bestimmen den Weg durch diese Unterwasserreise, die das Schicksal der eigenen Familie und der letzten Überlebenden in den Mittelpunkt stellt.

Hangman Earth verfolgt einen deutlich einfacheren Ansatz und präsentiert eine moderne Variante des klassischen Wortspiels. Ziel ist es, englische Begriffe zu erraten und den Charakter vor seinem drohenden Ende zu bewahren. Das Spiel lässt sich bequem mit dem Xbox Controller steuern und eignet sich als kurze, unkomplizierte Herausforderung für zwischendurch.

Beide Titel können aktuell kostenlos im Microsoft Store heruntergeladen werden und erweitern die eigene Sammlung ohne zusätzliche Kosten.

Hangman Earth

ATOLL: The Game

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Store

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Robilein 1205690 XP Xboxdynasty Legend Platin | 24.01.2026 - 15:04 Uhr

    Oh super. Vielen Dank für die Info. Nehme ich doch gerne mit. Geht ja perfekt sofort mit der Xbox App💚💚💚

    2
  5. Gunslinger 39750 XP Bobby Car Rennfahrer | 24.01.2026 - 15:16 Uhr

    Cool, danke für die Info! Atoll guck ich mir mal an, Hangman muss ich jetzt auf Englisch nicht unbedingt haben 😄

    0
  7. Rotten 96565 XP Posting Machine Level 3 | 24.01.2026 - 15:25 Uhr

    Danke für die Info ✌🏻😅 hab et ma angeschaut, hangman werd ik mir sichern ✌🏻

    0
  8. Senseo Mike 91960 XP Posting Machine Level 1 | 24.01.2026 - 15:28 Uhr

    Kennt jemand den Film: „Geschenkt ist noch zu teuer“ mit Tom Hanks?
    Wo die Badewanne durch die Decke geht🤣….da war richtig gut, damals.

    0

Hinterlasse eine Antwort