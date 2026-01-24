Xbox Store: Diese zwei Spiele sind aktuell kostenlos im Store

Im Microsoft Store warten derzeit gleich zwei kostenlose Spiele auf alle Xbox Nutzer. Mit ATOLL The Game und Hangman Earth stehen zwei völlig unterschiedliche Genres bereit, die sich ohne zusätzliche Kosten der eigenen Bibliothek hinzufügen lassen.

ATOLL The Game setzt auf ein postapokalyptisches Szenario, in dem ein Meteoriteneinschlag die Menschheit nahezu ausgelöscht hat. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Forschers, der in den Tiefen des Ozeans überlebt hat und nun den Weg zurück an die Oberfläche finden muss. Energiequellen auf dem Meeresgrund, knappe Vorräte und die Suche nach Antworten bestimmen den Weg durch diese Unterwasserreise, die das Schicksal der eigenen Familie und der letzten Überlebenden in den Mittelpunkt stellt.

Hangman Earth verfolgt einen deutlich einfacheren Ansatz und präsentiert eine moderne Variante des klassischen Wortspiels. Ziel ist es, englische Begriffe zu erraten und den Charakter vor seinem drohenden Ende zu bewahren. Das Spiel lässt sich bequem mit dem Xbox Controller steuern und eignet sich als kurze, unkomplizierte Herausforderung für zwischendurch.

Beide Titel können aktuell kostenlos im Microsoft Store heruntergeladen werden und erweitern die eigene Sammlung ohne zusätzliche Kosten.

Hangman Earth

ATOLL: The Game