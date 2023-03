Xbox Store: Drei Battlefield-Spiele werden entfernt

Autor:, in / Xbox Store

Einige Spiele der Battlefield-Reihe werden in den Ruhestand gehen. Electronic Arts kündigt an, Battlefield 1943 sowie Battlefield: Bad Company 1 & 2 am 28. April 2023 aus dem digitalen Verkauf zu nehmen.

Das Entfernen geschieht in Vorbereitung auf das Abschalten der Onlinedienste für diese drei Klassiker. Die Abschaltung der Dienste erfolgt am 8. Dezember 2023.

Im Falle von Battlefield: Bad Company 1 und Battlefield: Bad Company 2 können aber die Offline-Funktionen, etwa die Einzelspieler-Kampagne, weiterhin gespielt werden.

Battlefield 1943 ist jedoch ein reines Online-Spiel und wird daher im Dezember nicht mehr spielbar sein.