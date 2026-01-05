Xbox Store: Drei Gratis-Games mit leichten Gamerscore aufgetaucht

Drei neue Xbox‑Games erschienen über Weihnachten ohne Ankündigung und liefern schnelle 1000G.

Über die Feiertage tauchten Puzzle Galaxy Xbox Edition, Coloring Book und Cup Heroes völlig unangekündigt im Xbox Store auf, ohne Marketing, ohne Release‑Hinweis, einfach mitten im laufenden Weihnachtsgeschäft.

Alle drei Spiele setzen auf ein simples Gameplay‑Konzept und liefern optionale DLCs, während der Kerninhalt komplett kostenlos bleibt. Besonders Puzzle Galaxy Xbox Edition und Coloring Book stechen heraus, da ihr dort die vollen 1000G in rund 40 bis 50 Minuten beziehungsweise etwa einer Stunde freischalten könnt.

Cup Heroes reiht sich als weiteres leicht zugängliches Casual‑Game ein, das ebenfalls spontan veröffentlicht wurde und das Free‑Game‑Lineup erweitert.

