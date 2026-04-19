Xbox Store: Highlights bis Ende April – niemand redet über diese Spiele

Xbox Game Pass, neue Releases und starke Titel – das sind die wichtigsten Xbox-Spiele bis Ende April.

Der April liefert auf Xbox weiter ordentlich Nachschub – von neuen Releases im Store bis hin zu frischen Xbox Game Pass-Titeln.

Wie bereits unsere aktuelle Übersicht zeigt, ist die Mischung aus großen Highlights und vielseitigen Genres im April besonders stark und bietet für nahezu jeden Spielertyp etwas.

Doch statt einer überladenen Liste mit Dutzenden Spielen möchte ich (Stefano alias Fresh15) euch mein neues Video vorstellen.

Das April-Spiele-Video konzentriert sich gezielt auf meine persönlich ausgewählten Highlights, die noch bis Ende April erscheinen und besonders auffallen.

Im Fokus stehen dabei bspw. Titel wie Aphelion, das direkt im Xbox Game Pass erscheint, sowie MotoGP 26 und Invincible VS, die jeweils mit eigenen Gameplay-Ansätzen und klarer Ausrichtung überzeugen wollen.

Das Ergebnis ist eine kompakte Video-Spiele-Vorschau, die in kurzer Zeit zeigt, welche Titel man jetzt auf dem Schirm haben sollte.

Wer also nicht jede bevorstehende Neuveröffentlichung im April durchgehen, sondern direkt die spannendsten Spiele (und meine Favoriten) bis Ende April sehen möchte, bekommt hier genau das passende Video.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.