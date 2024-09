Xbox Store: Hinweise auf Transformers-Spiele verdichten sich

Transformers: Devastation, Transformers: Untergang von Cybertron und Transformers: The Dark Spark könnten bald wieder für Xbox im Store verfügbar sein. Wie Klobrille mitbekommen hat, wurden bereits zwei Transformers-Spiele von Activision bei der OFLC (australische Bewertungsbehörde) eingereicht.

Doch damit nicht genug, denn die Downloads funktionieren auch schon. Spielen ist aber noch nicht möglich.

Oh shit I can download Fall of Cybertron as well! https://t.co/O9jXlU77cd pic.twitter.com/P4gwwumQgz

— Gaz (@Septic_Sauce) September 4, 2024