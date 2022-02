Xbox Store: MLB The Show 2022, CrossfireX und mehr

Im Xbox Store ist in der 5. Kalenderwoche 2022 ein neues Spiel eingetroffen. Dazu könnt ihr MLB The Show 2022 und Crossfire X vorbestellen.

Getreu dem lustigen Hater-Motto „Xbox Has No Games“ beginnt der Februar 2022 auf der Xbox mit nur einer einzigen Neuveröffentlichungen: Life is Strange: Remastered Edition. Dazu könnt ihr MLB The Show 2022 und CrossfireX vorbestellen.

Das Baseballspiel erscheint direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass, während bei CrossfireX eine Kampagnen-Mission im Abo spielbar sein wird. Weitere Informationen zu MLB The Show 2022 gibt es hier.

Wie immer verschaffen wir euch einen kurzen Überblick über alle Xbox Neuankömmlinge im Microsoft Store.

Xbox Neuveröffentlichungen KW 05/2022

Verfügbar:

Life is Strange: Remastered Edition (ab 18:00 Uhr)

Hinweis: Wer die Life is Strange: True Colors – Ultimate Edition kauft, erhält die Life is Strange: Remastered Edition dazu.

Pre-Order