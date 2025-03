Xbox Store: Mögliche Konto-Sperrung wegen VPN-Nutzung

Autor:, in / Xbox Store

Möglicherweise sperrt Microsoft Xbox-Accounts, die im Microsoft Store via VPN-Verbindung günstiger eingekauft haben.

So mancher Besitzer einer Xbox nutzt eine VPN-Verbindung, um in Microsoft Store einer anderen Region als seiner eigenen einzukaufen. Der Grund ist, dass Spiele in ausländischen MS-Stores günstiger sind.

Doch offenbar sperrt Microsoft jetzt solche Nutzer dauerhaft.

Aktuell spricht Xbox-Now, eine Vergleichsseite für Xbox-Spiele, eine Warnung aus. Offenbar melden mehrere Nutzer via Discord, dass sie auf unbestimmte Zeit gesperrt worden sind, weil sie eine VPN-Verbindung für ihren Einkauf genutzt haben.

Laut den Diskussionen im hiesigen Discord sind mindestens zwei Nutzer von der Sperrung betroffen. Ob diese tatsächlich nur wegen VPN gesperrt worden sind, kann den Sperr-Meldungen von Microsoft nicht entnommen worden. Es heißt dort lediglich, man habe gegen die Community Standards von Microsoft verstoßen.