Xbox Store: Neue Spiele der Woche KW17/2026

Auch in dieser Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir alle Neuveröffentlichungen für euch in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst.
- Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026
- Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele und Top-Games im April 2026 im Abo
Über die „Microsoft Store“-Buttons gelangt ihr direkt zu den jeweiligen Store-Seiten mit weiteren Informationen. Gleiches gilt für die Amazon-Links. Über „Zum Spiel“ erreicht ihr außerdem die jeweilige XboxDynasty-Übersichtsseite mit weiteren News und Details zum Titel, sofern verfügbar.
Bitte beachtet: Zwar listen wir alle Indie- und kleineren Releases in unserer Datenbank mit ihren Terminen, jedoch können wir nicht zu jedem Spiel umfangreiche News, Screenshots oder zusätzliche Inhalte bereitstellen.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Alle Releases der Woche findet ihr im Überblick in dieser Xbox-Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch
Saint Slayer: Spear of Sacrilege
Vampire Crawlers
Collie Call: The Future is Calling
Tides of Tomorrow
One Button Games 5-in-1 vol. 6
Shy Cats Hidden Orchestra 2
Star Fire: Eternal Cycle
Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster
Rumbral
Kristala
Sudden Strike 5
Kiln
Until Then
Causal Loop
Combat Kart
A Difficult Game About Letters
Dragon Is Dead
DIMENSIONS 2
Emoji Battlefield – Summer Vacation
Farm Manager World
Guts ’n Grunts Sr.
Party Club
Indoor Baseball
OBLITACRATER
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Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nichts für die Wunschliste dabei. 🙂
Kristala könnte nett sein.