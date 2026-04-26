Xbox Store: Neue Spiele der Woche KW18/2026

Auch in dieser Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir alle Neuveröffentlichungen für euch in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst.
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
Über die „Microsoft Store“-Buttons gelangt ihr direkt zu den jeweiligen Store-Seiten mit weiteren Informationen. Gleiches gilt für die Amazon-Links. Über „Zum Spiel“ erreicht ihr außerdem die jeweilige XboxDynasty-Übersichtsseite mit weiteren News und Details zum Titel, sofern verfügbar.
Bitte beachtet: Zwar listen wir alle Indie- und kleineren Releases in unserer Datenbank mit ihren Terminen, jedoch können wir nicht zu jedem Spiel umfangreiche News, Screenshots oder zusätzliche Inhalte bereitstellen.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Alle Releases der Woche findet ihr im Überblick in dieser Xbox-Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
Aphelion
Rival Stars Horse Racing
Word Quest: Cyberpunk
Word Quest: Horror
Spy Drops
ARC SEED
The Confinement
Elementallis
Peter Pan: WimmelbildSpiele
Magin: The Rat Project Stories
Cozy Valley Life
CyberBlocker Complete Edition
Fool’s Pub
ScooterFlow
MotoGP 26
Survivor Mercs
Invincible VS
Bus Bound
The Coma 3: Bloodlines
Dungeon Clawler
inKONBINI: One Store. Many Stories
Lord Ambermaze
Bandit Trap
Monster Crown: Sin Eater
Adorable Adventures
Moon Raider: Anniversary Edition
Survivor Legion
TerraTech Legion
Constance
Cat From Hell 2
Dr. Psycho: Hospital Escape
Pixie Plates
Plantera 2: Golden Acorn
This is Fine: Maximum Cope
Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – Xbox – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PS5 – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PC – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – PS5 – 59,99 €
Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
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Saturn:
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Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.
Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Constance und Magin Rat Project Stories könnte ganz interessant sein.
Ach Aphelion kommt schon Dienstag raus. Cool, da drauf bin ich sehr gespannt 🙂
@Z0RN
Die Liste ist etwas fehlerhaft da mehrere Titel doppelt drin sind.
Ich dachte schon mein Smartphone hängt 😅
Aphelion sieht ganz interessant aus. Das werde ich mal im Auge behalten.