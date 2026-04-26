Xbox Store: Neue Spiele der Woche KW18/2026

Diese Woche bringen diese neuen Spiele frischen Nachschub für Xbox One und Xbox Series X|S.

Auch in dieser Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir alle Neuveröffentlichungen für euch in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst.

Über die „Microsoft Store“-Buttons gelangt ihr direkt zu den jeweiligen Store-Seiten mit weiteren Informationen. Gleiches gilt für die Amazon-Links. Über „Zum Spiel“ erreicht ihr außerdem die jeweilige XboxDynasty-Übersichtsseite mit weiteren News und Details zum Titel, sofern verfügbar.

Bitte beachtet: Zwar listen wir alle Indie- und kleineren Releases in unserer Datenbank mit ihren Terminen, jedoch können wir nicht zu jedem Spiel umfangreiche News, Screenshots oder zusätzliche Inhalte bereitstellen.

Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.

Alle Releases der Woche findet ihr im Überblick in dieser Xbox-Store-Übersicht.

Xbox Store – Neuveröffentlichungen

Unterstützt uns bitte mit eurem Kauf über unsere Partnerlinks via Amazon:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

Amazon Xbox Highlights

Dazu empfehlen wir euch, die aktuellen Deals & Sonderangebote im Auge zu behalten und die Xbox Game Pass-Spiele auszuprobieren. Weiter laden wir euch herzlich dazu ein, bei den XboxDynasty Gewinnspielen mitzumachen.

Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.