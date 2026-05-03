Xbox Store: Neue Spiele der Woche KW19/2026

Auch in dieser Woche erscheinen wieder zahlreiche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir alle Neuveröffentlichungen für euch in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst.
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
Über die „Microsoft Store“-Buttons gelangt ihr direkt zu den jeweiligen Store-Seiten mit weiteren Informationen. Gleiches gilt für die Amazon-Links. Über „Zum Spiel“ erreicht ihr außerdem die jeweilige XboxDynasty-Übersichtsseite mit weiteren News und Details zum Titel, sofern verfügbar.
Bitte beachtet: Zwar listen wir alle Indie- und kleineren Releases in unserer Datenbank mit ihren Terminen, jedoch können wir nicht zu jedem Spiel umfangreiche News, Screenshots oder zusätzliche Inhalte bereitstellen.
Microsoft hat das Xbox-Partnerprogramm für Webseiten-Betreiber im Microsoft Store weltweit beendet. Das heißt, dass ihr nicht länger diese Website und die XboxDynasty Community mit eurem Kauf im Microsoft Store über unsere Partnerlinks unterstützen könnt. Partnerlinks von Amazon etc. sind davon nicht betroffen.
Alle Releases der Woche findet ihr im Überblick in dieser Xbox-Store-Übersicht.
Xbox Store – Neuveröffentlichungen
MOTORSLICE
Tri6: Infinite 2
THE TAG-ALONG OBSESSION
Versebound
Mixtape: Nothing But the Hits
WILL: Follow The Light
Froggy Hates Snow
Priest Simulator: Vampire Show
Akuma Rise
Hydroneer
Ihr wollt noch mehr? Kein Problem:
- Das sind die neuen Spiele im Mai 2026 – alle Highlights im Überblick
- Xbox Game Pass: Alle Mai 2026 Spiele im Überblick – Forza Horizon 6, Subnautica 2 und weitere Highlights
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Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
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Hinweis: Alle Preisangaben ohne Gewähr. Die Preise können sich je nach Region, Pre-Launch-Rabatten und weiteren Aktionen ändern bzw. unterscheiden.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nicht gerade viel. Für mich nächste Woche aber nichts dabei. Danke für die Übersicht. 👍🏻
Danke für die Info aber nix dabei für mich
Auf Mixtape freu ik mich schon 😅✌🏻 ansonsten is et eher ne uninteressante woche ✌🏻
Reizt mich alles nicht.
Werde eh noch in Diablo 4 bis zum Release von Forza Horizon 6 grinden.
Hydroneer ist ganz lustig automation game.
Die Woche sieht ja sehr karg aus.
Mixtape finde ich interessant, wird mal im Sale gekauft.