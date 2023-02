Xbox Store: Nur 4 Millionen monatlich aktive Nutzer in Europa

Autor:, in / Xbox Store

Infolge der Prüfung der geplanten Übernahme von Activision Blizzard werden beteiligte Unternehmen durch den EU Digital Services Act dazu aufgefordert, Dokumente und Zahlen vorzulegen, die sie nicht gerne mit der Öffentlichkeit teilen wollen.

Dazu zählen auch Zahlen der monatlich aktiven Nutzer einer Plattform, die im englischen Monthly Active Users oder kurz MAU bezeichnet wird.

Genau diese Zahlen hat Microsoft für Europa offenlegen müssen.

Aus den Zahlen der letzten sechs Monate (bis 31. Januar 2023) geht hervor, dass Microsoft im Durchschnitt 4 bis 6 Millionen aktive Nutzer bzw. Kunden im Monat in Europa in seinen Stores auf Konsolen hat. So sind es ca. 4 Millionen, die über die Konsole auf den Store zugreifen, über die Webseite xbox.com sind es ungefähr 6 Millionen.

Auf dem PC gibt Microsoft an, dass man in der EU monatlich 33 Millionen Nutzer im PC App Store bzw. 3 Millionen im PC Games Store hat.

Die Zahlen betreffend der aktiven Store-Nutzer auf Konsole dürfte die Aussage Microsofts ein Underdog zu sein, gut unterstreichen, wenn man geschätzte 45 Millionen PlayStation 4 in Europa und 7 Millionen Nintendo Switch in Frankreich als Vergleich heranzieht.

Gleichzeitig spiegeln die Zahlen das Problem der Marke Xbox in Europa wider, für die es sicherlich mehrere Gründe geben dürfte. Mangelndes Marketing in Europa und auch bei uns in Deutschland dürfte nur eines davon sein.