Xbox Store: Sprach-Tag für hunderte von Spielen hinzugefügt

Microsoft hat offiziell bekannt gegeben, dass im Xbox Store und in der Xbox Game Pass App ein neuer Sprach-Tag hinzugefügt wurde. Dieser Sprach-Tag soll euc sofort veranschaulichen, welche Ländersprachen das Spiel unterstützt.

Hundert von Spielen haben bereits ihre Sprach-Tags aus 27 Ländern erhalten und Microsoft hat bereits bekannt gegeben, dass immer mehr Spiele mit diesem Tag aufgewertet werden.

Briana Roberts, Microsoft Senior Program Manager gibt bekannt: „Bei so vielen aufregenden Spielen auf dem Markt ist es verständlich, dass Gamer einige Hausaufgaben machen, bevor sie sich auf einen Titel festlegen: Das kann das Lesen von Rezensionen, das Nachschlagen von technischen Features oder einfach nur das Sicherstellen, dass ein Spiel die Art und Weise unterstützt, wie wir am liebsten spielen, beinhalten. Aber es sollte sich nicht wie Recherche anfühlen. Heute freuen wir uns, Updates für den Microsoft Store auf Xbox und die Xbox Game Pass-App anzukündigen, die Ihnen auf einen Blick zeigen, welche Sprachen ein Spiel unterstützt.“

„Sie können jetzt ganz einfach feststellen, ob ein Spiel eine In-Game-Sprachunterstützung enthält, und zwar anhand eines Labels ‚Sprachen‘, noch bevor Sie die Produktdetailseite öffnen. Die Informationen zu den Sprachen im Spiel werden für drei Elemente des Spielerlebnisses gesammelt – die Benutzeroberfläche eines Titels, Audio und Untertitel – und zwar für 27 Sprachen. Wir haben bereits Hunderte von Spielen mit Sprachkennzeichnungen versehen und werden mit der Zeit weitere hinzufügen.“

„Mit diesem Update können Sie, wenn Sie sich im Microsoft Store auf Xbox oder in der Xbox Game Pass-App anmelden, ganz einfach sehen, welche Sprachen ein Spiel unterstützt, sodass Sie leichter entscheiden können, ob Sie diesen Titel kaufen oder spielen möchten. In dieser Ansicht wird auch angezeigt, welche Aspekte des Spiels für eine bestimmte Sprache lokalisiert wurden, einschließlich der Benutzeroberfläche des Spiels (z. B. Spielsteuerung und Bildschirmmenüs), des gesprochenen Tons, den Sie von den Charakteren hören, und der Untertitel, die diesem Ton entsprechen. Um es noch einfacher zu machen, wird die Sprache, die Sie als Standard für Ihre Konsole auswählen, am Anfang der Liste angezeigt; Sie müssen nicht scrollen.“