Xbox Store: Überrascht mit Apple Pay & Google Pay als neue Zahlungsmethoden

Im Microsoft Store auf Xbox gibt es offenbar eine Erweiterung bei den Zahlungsmethoden. Nutzer berichten, dass nun auch Apple Pay und Google Pay als Optionen angezeigt werden.

Die neuen Zahlungsmöglichkeiten scheinen nicht weltweit gleichzeitig verfügbar zu sein. Stattdessen hängt die Verfügbarkeit vermutlich von der jeweiligen Region ab, sodass nicht alle Nutzer die Optionen unmittelbar sehen oder nutzen können.

Für viele Spieler könnte diese Änderung den Kauf von Spielen, Add-ons oder Abonnements im Xbox Store deutlich vereinfachen, da mobile Wallets zunehmend als schnelle und sichere Zahlungsalternativen gelten.

Microsoft hat die Erweiterung der Zahlungsmethoden bislang nicht offiziell ausführlich angekündigt. Es ist daher möglich, dass es sich um eine schrittweise Einführung handelt, die nach und nach in weiteren Regionen ausgerollt wird.

Sollte sich die Integration von Apple Pay und Google Pay weiter etablieren, würde dies den Zahlungsprozess auf Xbox-Plattformen moderner und flexibler gestalten und mehr Optionen für Nutzer bieten.