Xbox Store: Überrascht mit Apple Pay & Google Pay als neue Zahlungsmethoden

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Xbox Store: Apple Pay und Google Pay tauchen als neue Zahlungsmethoden auf.

Im Microsoft Store auf Xbox gibt es offenbar eine Erweiterung bei den Zahlungsmethoden. Nutzer berichten, dass nun auch Apple Pay und Google Pay als Optionen angezeigt werden.

Die neuen Zahlungsmöglichkeiten scheinen nicht weltweit gleichzeitig verfügbar zu sein. Stattdessen hängt die Verfügbarkeit vermutlich von der jeweiligen Region ab, sodass nicht alle Nutzer die Optionen unmittelbar sehen oder nutzen können.

Für viele Spieler könnte diese Änderung den Kauf von Spielen, Add-ons oder Abonnements im Xbox Store deutlich vereinfachen, da mobile Wallets zunehmend als schnelle und sichere Zahlungsalternativen gelten.

Microsoft hat die Erweiterung der Zahlungsmethoden bislang nicht offiziell ausführlich angekündigt. Es ist daher möglich, dass es sich um eine schrittweise Einführung handelt, die nach und nach in weiteren Regionen ausgerollt wird.

Sollte sich die Integration von Apple Pay und Google Pay weiter etablieren, würde dies den Zahlungsprozess auf Xbox-Plattformen moderner und flexibler gestalten und mehr Optionen für Nutzer bieten.

Image via X/klobrille

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16 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 240545 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.03.2026 - 20:30 Uhr

    „Papas Handy liegt hier entsperrt rum. Wollte schon immer mal COD spielen“ 😁

    1
  2. whitewolf2007 16155 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 30.03.2026 - 20:34 Uhr

    Ist zwar nicht schlecht, aber brauche ich nicht, da ich mir immer sehr günstiges Guthaben besorge.

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