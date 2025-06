Xbox Store: Verwirrung um Xbox-Bibliothek auf dem PC

Autor:, in / Xbox Store

Alte Xbox- und sogar Windows-Phone-Spiele tauchen plötzlich in der Xbox-PC-App auf – Microsoft spricht von einem „Bug“, doch die Spekulationen vor dem Showcase reißen nicht ab!

In den vergangenen Tagen bemerkten immer mehr Nutzer der Xbox-App auf dem PC eine auffällige Veränderung: Plötzlich tauchten Titel aus der Xbox-360- und Xbox-One-Ära in ihrer Spielbibliothek auf – darunter auch Spiele, die ursprünglich ausschließlich für Konsolen erschienen sind.

Die Beobachtung löste insbesondere auf Social Media und in direkten Nachrichten an bekannte Tech-Insider heftige Spekulationen aus. Viele vermuteten, dass Microsoft im Vorfeld des anstehenden Xbox Showcases am Sonntag möglicherweise eine große Neuerung vorbereitet. Etwa die vollständige Abwärtskompatibilität oder gar native Unterstützung für Xbox-Konsolenspiele auf dem PC?

Allerdings scheint dieser Hoffnung zumindest vorerst ein Dämpfer versetzt worden zu sein. Ein Microsoft-Sprecher bestätigte, dass es sich bei der Anzeige der alten Xbox- und sogar Windows-Phone-8-Spiele in der PC-Bibliothek schlicht um einen technischen Fehler handelt.

Die fälschlich gelisteten Titel umfassen teils veraltete Beta-Versionen oder längst nicht mehr funktionierende Spiele, was eher auf ein Backend-Problem als auf ein neues Feature hindeutet.

Trotzdem bleibt die Vermutung bestehen, dass Microsoft im Hintergrund bereits an einer tieferen Verknüpfung der Xbox- und PC-Ökosysteme arbeitet. Dass solche Spiele überhaupt im Interface sichtbar sind, könnte als ein erstes technisches Fundament für künftige Pläne gewertet werden – oder schlicht als ein kurioser Einblick in alte Systemverknüpfungen, die nun versehentlich offengelegt wurden.

Klarheit könnte der Xbox Games Showcase heute bringen. Bis dahin bleibt Raum für Spekulation und für ein wenig Hoffnung auf die nächste große Überraschung. Doch was könnte es wirklich sein? Spekuliert mit uns in den Kommentaren!