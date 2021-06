Xbox Store: Vorteile von digitalen Spielen im Video vorgestellt

In einem Video des offiziellen Xbox YouTube-Kanals erklärt euch Cody Bird, Program Manager Lead for Microsoft Store on Xbox, in einem kurzen Walkthrough die Vorzüge von digitalen Spielen auf eurer Xbox und geht auf Funktionen und Verbesserungen des Xbox Store ein. Dabei räumt er auch gleich mit dem ein oder anderem Irrtum auf.

Einer der größten Vorteile dürfte sicher sein, dass eure Spiele überall verfügbar sind, da sie nicht an eure Konsole, sondern an euren Account gebunden sind. Auch das Wechseln zwischen den Spielen ist sehr viel komfortabler, wenn ihr nicht zwischen verschiedenen Discs hin- und herwechseln müsst. Ein Irrtum, mit dem aufgeräumt wird, ist, dass digitale Spiele mehr Platz auf der Festplatte einnehmen würden als die Disc-Versionen. Kleiner Spoiler, tun sie nicht.

Das waren nur ein paar Beispiele aus dem Video, das ihr euch gleich hier ansehen könnt.

Digital oder Disc? Was nutzt ihr?